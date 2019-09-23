23.09.2019 - 13:12 |
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih verildi mi?
YKS süreci sona erdi, şimdi DGS süreci devam ediyor. YKS ek tercih üniversite kayıtları ise bugün başladı. Şimdi öğrencilerin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor. Öğrencileri, "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu cevap arıyor.
KYK yurt sonuçlarının bitişiyle birlikte KYK burs başvuruları gündem oldu. Başvuruların başlaması için DGS ek tercih süreci bekleniyor. Binlerce öğrenci KYK'nın resmi sitesini kontrol ediyor. Peki net tarih belli mi?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.
40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.