KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih verildi mi?

KYK yurt sonuçlarının bitişiyle birlikte KYK burs başvuruları gündem oldu. Başvuruların başlaması için DGS ek tercih süreci bekleniyor. Binlerce öğrenci KYK'nın resmi sitesini kontrol ediyor. Peki net tarih belli mi?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.