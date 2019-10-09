KYK'den duyuru var mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs başvuruları hala başlamış değil... Her geçen gün burs başvuruları tarihi daha sık aratılıyor. Üniversite öğrencilerinin şu sıralar sorduğu soru ise "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?" şeklinde...

2019 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene başvuruları en geç 20 EKim'de başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.