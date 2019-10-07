KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları için zaman gitgide daralıyor. Geçen yıl ekim ayında başlayan burs başvurularının ardından kritik günlere girilmiş durumda... Yüz binlerce kişi Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs almak istiyor ve "KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusunu yöneltiyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.