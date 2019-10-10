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10.10.2019 - 15:04 |

Heyecan gitgide artıyor! KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor?

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs başvuru tarihleri şu sıralar sıklıkla merak edilen konu arasında... Özellikle bu sene üniversiteye başlayan öğrenciler, süreci merak ediyor. Yoğun şekilde "KYK burs başvurusu başladı mı?" sorusu yöneltiliyor...

Heyecan gitgide artıyor! KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor?

Kredi Yurtlar Kurumu burs başvuruları henüz başlamış değil ve başlangıç tarihi sabırsızlıkla bekleniyor. KYK'nın resmi sitesi yoğun bir şekilde kontrol edilirken "KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde... İşte geçen yıl yaşana süreç...

2019'DA KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene başvuruları en geç 20 EKim'de başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

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