KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Burs ve kredi aynı anda alınabilir mi?

2019-2020 Eğitim yılında KYK bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresi üzerinden başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Üniversite öğrencilerinin KYK bursları hakkında merak ettiği sorulardan biri de hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi? İşte detaylar...

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KYK BURSU VE KREDİSİ AYNI ANDA ALINIR MI?

Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.