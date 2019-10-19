KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK başvurusu son gün ne zaman?

İlk defa üniversiteye gidecek olan, yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusu yapabilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

16 Ekim itibariyle başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular e Devlet üzerinden alınacak. Güncellemeler son güne kadar yapılabilecek. KYK, öğrencileri başvuru sırasında verdikleri bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNCELİKLİ BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.