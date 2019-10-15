KYK burs başvurusu ve kredi başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru işlemleri

2019-2020 eğitim yılında üniversiteye yerleşen ya da devam eden öğrenciler KYK burs başvurularını bekliyor. Yurt yerleştirmeleri ise henüz sona ermedi. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK bursları ne zaman ödenir ve hangi durumlarda kesilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçen sene ekim ayında yapılan KYK burs başvuruları için sürecin bu hafta netleşeceği tahmin ediliyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.