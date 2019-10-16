KYK burs başvurusunda vergi mükellefiyeti ne anlama geliyor? Vergi mükellefi kimdir?

KYK burs ve kredi başvuruları bugün başladı. Yüz binlerce öğrenci e-Devlet üzerinden Kredi ve Yurtları Kurumu burs ve kredi başvurularını yapmaya başladı. Başvuru sırasında karşımıza çıkacak olan vergi mükellefiyeti ise öğrencileri akıllarında soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Öğrenciler başvuru esnasında bu adımı nasıl doldurmaları gerektiğini araştırmaya başladı.

VERGİ MÜKKELLEFİ NEDİR?

KYK burs başvurusu esnasında adayların karşısına çıkan ve doldurulması zorunlu olmayan bu bölümde anne veya babanızdan herhangi birinin vergi kurumlarına herhangi bir vergi ödeyip ödemediği sorulmaktadır. Babanız veya anneniz ticaret ile uğraşıyorsa veya bir şirkette hissedar ise mükellef kısmını doldurmanız gerekiyor. Vergi mükellefiyetininde farklı kategorileri yer alıyor. Örneğin babanız küçük bir bakkal veya market işletiyorsa muhtemelen basit usulde vergi ödemesi yapıyordur. Geliri aylık belirli bir rakamın üzerinde olan ticaret yapan aile fertlerinin ödediği ise Gerçek Usulde Vergi Mükellefi konumundadır. Geriye kalan Şirket Hissedarı seçeneği ise ailenizden anne veya babanızın şirket hissedarı olamsı durumlarında işaratlenecektir.

Ailede anne ve baba ticaret ile uğraşmıyorsa KYK burs başvurusu esnasında bu bölümü doldurmak zorunda değilsiniz.

VERGİ MÜKELLEFİ KİMDİR?

Vergi mükellefi, kimin vergilendirileceğinin kişi unsurudur. Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi anlamına gelmektedir. İşte, vergi mükellefi tabiri hakkında detaylı bilgiler

Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.

Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularına da şamildir.

Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum-kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.