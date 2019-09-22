KYK burs kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? Kredi Yurtlar Kurumu...

Geçtiğimiz gün YKS ek tercih sonuçlarının ardından gözler KYK burs başvurularına çevrildi. Binlerce öğrenci 23-25 Eylül tarihleri arasında üniversite kaydı yaptıracaklar. KYK burs tarihleri bugünlerde sık sık araştırılırken yeni üniversite öğrencilerinin de eklenmesiyle "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu gündem oldu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.