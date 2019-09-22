MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKYK burs kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? Kredi Yurtlar Kurumu...
22.09.2019 - 21:41 |

KYK burs kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? Kredi Yurtlar Kurumu...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'nın burslarıyla ilgili heyecan dorukta. Yurt genelindeki binlerce öğrencinin şansını denediği başvurulara ilişkin aramalar oldukça hız kazandı. Peki merakla araştırılan KYK burs kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK burs kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? Kredi Yurtlar Kurumu...

Geçtiğimiz gün YKS ek tercih sonuçlarının ardından gözler KYK burs başvurularına çevrildi. Binlerce öğrenci 23-25 Eylül tarihleri arasında üniversite kaydı yaptıracaklar. KYK burs tarihleri bugünlerde sık sık araştırılırken yeni üniversite öğrencilerinin de eklenmesiyle "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu gündem oldu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulunduKastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy instagram adresi ne?

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy instagram adresi ne?

Sonbahar ekinoksu nedir? 23 Eylül ekinoksunda hangi değişimler yaşanır?

Sonbahar ekinoksu nedir? 23 Eylül ekinoksunda hangi değişimler yaşanır?

Gerçek çok acı! Komşusu uyuyor zannetti ama...

Gerçek çok acı! Komşusu uyuyor zannetti ama...

Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? 23 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? 23 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Sıradaki Haber