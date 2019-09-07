KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Öğrencilerin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili arayışlar hız kazandı. Bir yandan yedek yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar yapan binlerce öğrenci, diğer yandan burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor. İşte 2019 KYK burs kredi başvuru tarihleri ile ilgili son durum...

KYK BURS BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs başvurularına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. KYK burs başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-devlet aralıcılığı ile yapılmaktadır. . e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

BURS ÖNCELİĞİ KİMLERE VERİLİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.