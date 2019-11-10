KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK'de burs sonuçları açıklaması ve miktarı

KYK burs sonuçları için geri sayım sürüyor... Milyonlarca üniversite öğrencisi bu sorunun yanıtını merak ediyor. KYK'dan son dakika açıklaması yapıldı. İşte KYK burs/kredi sonuçları için KYK'dan gelen o açıklama...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs/kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken KYK'den son dakika açıklaması geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan KYK sonuçlar ile ilgili son bilgiyi duyurdu. İşte o açıklama:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.