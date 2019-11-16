KYK burs miktarı ne kadar oldu? KYK burs sorgulama ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine tanınan burs ve krediler bu sene de devam ediyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler KYK burs sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN YAPILAN SON AÇIKLAMA

KYK burs/kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken KYK'den açıklama geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan KYK sonuçlar ile ilgili son bilgiyi duyurdu. İşte o açıklama:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR 2019?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.

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