KYK burs ne zaman yatacak? Bugün KYK bursu ve kredi alacaklar...

KYK burs ve kredi ödemeleri başlıyor. Bugün itibariyle hesaplara yatmaya başlayacak olan KYK ödemeleri için tarihler belli oldu. Peki, bugün kimler burs ve kredi alabilecek?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler bu yıl ilk ödemelerinde Ekim ve Kasım aylarını birlikte alacaklar. İlk ödemeler bugün itibariyle başlıyor. 27 Kasım 2019 itibariyle başlayacak olan KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

27 Kasım'da T.C. kimlik numarası son hanesi '0' olanlar burs ve kredilerini alacaklar. 28 Kasım Perşembe T.C. kimlik numarası son hanesi '2' ile bitenler, 29 Kasım Cuma '4' ile bitenler, 30 Kasım Cumartesi '6', 1 Aralık Pazar '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR? NE KADAR ARTIŞ OLDU?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.