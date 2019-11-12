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12.11.2019 - 20:44 |

2019 KYK burs kredi sonuçları belli oldu mu? KYK sonuç sorgulama nasıl yapılır?

2019 KYK burs kredi sonuçları ile ilgili heyecan git gide artıyor. Merakla KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler için son gelişmeleri bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

2019 KYK burs kredi sonuçları belli oldu mu? KYK sonuç sorgulama nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecan dorukta. Yurt genelinde binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs kredi başvurularına ilişkin gözler Kredi ve Yurtlar Kurumu'na çevrilmiş durumda. Peki gözlerin çevrildiği KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs/kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken KYK'den son dakika açıklaması geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan KYK sonuçlar ile ilgili son bilgiyi duyurdu. İşte o açıklama:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.

'Ailesi adına' çiçek bırakıldıÖlü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.
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