KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar?

KYK burs sonuçları bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi internet sayfasından duyurulacak olan sonuçlar için öğrenciler heyecanlı. Peki, KYK burs sonuçları ve kredi başvuru sonuçları ile ilgili yeni bir açıklama geldi mi?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama:

2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu rakamları 500 liradan, yüzde 10 artışla, 550 liraya çıkıyor. Hatırlarsanız, bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Yeni öğrenim kredisi ve bursu rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.