Her dakika heyecan artıyor... KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce üniversite öğrencisi kasım ayının ortasında bu soruyu sıklıkla yöneltiyor. Geçen yıl 13 Kasım'da açıklanan sonuçların ardından bugünlerde beklentiler bir hayli fazla. Kredi Yurtlar Kurumu'nun resmi istesi ve sosyal medya hesabı yoğun şekilde ziyaret ediliyor.

KYK BURS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan net tarih verilmiş değil.. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene sonuçların en geç 18 Kasım Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR 2019?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.