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23.10.2019 - 08:43 |

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs/kredi ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları sona erdi. 15 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredileri için verilen başvuru süresi dün sona erdi. Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs/kredi ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları sona erdi. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, bu sene KYK burs/kredi miktarı ne kadar? Sonuçlar ne zaman açıklanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak sonuçlar için öğrencilerin internet sitesini takip etmesi yeterli olacak.

Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler için KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

KYK BURS KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

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