KYK burs sonuçları yarın mı açıklanacak? Sonuç tarihi kesinleşti mi?

Yeni haftaya girildiğinde "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu da yoğun bir şekilde yöneltilecek. Son başvurunun üzerinden 19 gün geçerken KYK'nın burs sonuçlarını ilan etmesi heyecanla bekleniyor. İşte geçen sene yaşanan süreçle ilgili bilgiler...

KYK'DAN AÇIKLAMA

"Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır."

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihlerde alındığı baz alınırsa sonuçların, birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.