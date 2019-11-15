KYK burs ve kredi sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrencilerin gözü KYK'dan gelecek açıklamada. KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı?

KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs/kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken KYK'den açıklama geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan KYK sonuçlar ile ilgili son bilgiyi duyurdu. İşte o açıklama:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR 2019?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.