KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bugün açıklanacak mı? Heyecanlı bekleyiş

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite öğrencileri için önemli gelir kalemlerinden biri olan KYK burs ve kredi başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Kasım ayında geride kalan 10 günün ardından adayların heyecanlı bekleyişi bir kat daha arttı. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bugün içerisinde açıklanacak mı?

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.

GÖZLER YURTKUR'A ÇEVRİLDİ!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yılda 15-21 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların yine benzer bir tarih içerisinde adaylara duyurulması bekleniyor.