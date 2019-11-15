KYK burs ve kredi başvuru sonuçları neden açıklanmadı? Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların alınmasının ardından heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylar Kredi Yurtlar Kurumu üzerinden yapılacak olan açıklamaya gözlerini çevirdi. Geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınan KYK burs ve kredi başvuruları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvurularının geçtiğimiz yıl açıklanan tarih üzerinden 2 gün geçmesine rağmen hala açıklanmaması adayların heyecanlı bekleyişini arttırdı. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak. Tarih belli oldu mu?

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR 2019?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı.

Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti.

Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek.