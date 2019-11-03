KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgula | Belli oldu mu?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılında KYK bursu veya kredisinden yararlanmak isteyen öğrenciler, arayışa koyuldu. Üniversite hayatında maddi sıkıntı çekmek istemeyen öğrencilerin başvurduğu KYK bursu ve kredi sonuçları adayları heyecanlandırıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 1961 yılında kurulan ve yüksek öğrenim gören ve maddi olanaklardan yoksun öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amaçlayan tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi özel bütçeli ve sosyal amaçlı hizmet veriyor.