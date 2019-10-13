KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Burs ve kredi ücretleri ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları için gözler Kredi Yurtlar Kurumuna çevrildi. Üniversite öğrencileri için önemli gelir kaynakları arasında yer alan KYK burs ve kredi başvurularının alınacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken başvuruların bu ay içerisinde alınması bekleniyor. İşte KYK burs ve kredi başvuruları hakkında merak edilen detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçen sene ekim ayında yapılan KYK burs başvuruları için sürecin gelecek hafta netleşeceği tahmin ediliyor.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BURS VE KREDİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, burs ve kredi ücretlerinde zam yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor."