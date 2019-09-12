12.09.2019 - 11:11
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuruları, on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan özellikle burs almak isteyenler 'KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusuna cevap arıyor. Kurum ise yurt sonuçları açıklandığında bu soruya net olmasa da cevap vermişti. İşte detaylar...
KYK burs başvuruları için büyük bir beklenti oluşmuş durumda... Günler ilerledikçe özellikle bu sene üniversite birinci sınıfa başlayanlar başvuru tarihlerini sıklıkla araştırıyor. Dillerdeki soru ise 'KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?' şeklinde...
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK burs başvurularının 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftası içerisinde alınmaya başlanması bekleniyor. KYK ise yaptığı açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." diye belirtti.