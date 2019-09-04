KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? Başvuru nasıl yapılır?

Kredi Yurtlar Kurumu her yıl üniversite öğrencilerine burs, kredi ve yurt imkanı sağlıyor. Bunun için başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlarını da heyecanla bekliyor. Yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı ve sonuçları açıklandı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Yedek yurt başvuruları ve kredi/burs başvuruları için bekleyiş sürüyor. KYK, henüz konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Yakın bir zaman içerisinde tarihlerin duyurulması bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-devlet aralıcılığı ile yapılmaktadır. . e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

BURS ÖNCELİĞİ KİMLERE VERİLİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.