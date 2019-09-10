KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? Tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuruları için öğrencilerin arayışları sürüyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından alınan burs ve kredi için başvurların hangi tarihte alınacağı en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Üniversitede eğitim alacak olan yüz binlerce aday için önemli bir gelir kalemi olan burs ve kredi için başvuruların alınacağı tarihe ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde alınan burs ve kredi başvuruları incelendiğinde başvuruların Ekim ayı ortalarından itibaren alınması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman alınacağı henüz açıklanmadı. Başvuruların Ekim ayı ortasında alınmaya başlanması bekleniyor.