KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? Yedek yurt başvuru tarihleri

KYK yurt başvurularının açıklanmasının ardından gözler Kredi Yurtlar Kurumu'na çevrildi. Sonuçların açıklanması ile herhangi bir yurda yerleşemeyen ve açıkta kalan adaylar KYK yedek yurt başvurularının hangi tarihler arasında alınacağını merak etmeye başladı. Konaklama anlamında ilk akla gelen kurum olan Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları'nda Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Peki KYK yedek yurt başvuruları ne zaman alınack?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.ü

İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER 5, 9 VE 12 EYLÜL'DE

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.