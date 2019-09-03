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03.09.2019 - 01:36

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs kredi başvuru tarihleri...

Öğrencilerin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili arayışlar hız kazandı. Bir yandan yedek yurt başvuruları ile ilgili araştırmalar yapan binlerce öğrenci, diğer yandan burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyor. İşte 2019 KYK burs kredi başvuru tarihleri ile ilgili son durum...

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs kredi başvuru tarihleri...

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz hafta sona erdi ve gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrildi. KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı oldukça merak ediliyor. İşte KYK burs başvuruları ile ilgili tüm ayrıntılar...

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK İLK YEDEK YURT YERLEŞTİRME TARİHİ

İlk yedek yerleştirme 5 Eylül 2019

İKİNCİ YEDEK YERLEŞTİRME TARİHİ

İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül 2019

ÜÇÜNCÜ YEDEK YERLEŞTİRME TARİHİ

Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül 2019

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KYK BURS BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs başvurularına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. KYK burs başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Hasankeyf Tüneli'nde ışık göründüHasankeyf ile Gerçüş arasındaki bağlantıyı sağlamak üzere yapımı devam eden çift yönlü toplam bin 230 metre uzunluğundaki tünelde ışık göründü.
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