KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? 2019 KYK başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelere kayıt yaptıracak öğrenciler KYK'nın burs ve kredi başvuruları ile ilgili ayrıntıları araştırıyor. Peki, KYK başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK başvuruları henüz başlamadı. E-devlet aracılığı ile yapılacak olan başvurular için tarihler ilerleyen süreçte KYK tarafından duyurulacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli olduğunda haberimizden güncel olarak takip edebilceksiniz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.