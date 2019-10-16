KYK burs ve kredi ücretleri 2019-2020 eğitim yılında ne kadar olacak?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından yüz binlerce öğrenci burs ve kredi başvurularını yapmaya başladı. KYK burs başvuruları devam ederken bir taraftan da öğrencilerin burs ve kredi ücretlerinin bu yıl ne kadar olacağına ilişkin araştırmaları da tüm hızıyla sürüyor. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi başvuru ücretleri öğrencilere kaç Türk Lirası olarak ödenecek. İşte KYK burs ve kredi başvuru ücretleri...

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." demişti. Geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan zammın ardından KYK kredi burs ücretleri bu yılda aynı rakamlar üzerinden gerçekleştirilecek

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL