KYK burs ve kredi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak?

Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği KYK burs ve kredi sürecinde Taahhütname onayı için yurt içindeki öğrencilere tanınan süre sona erdi. Adaylar şimdi KYK burs ve kredi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Taahhütname onay işlemlerini tamamlayan adaylar Kasım ayının sonunda iki aylık ücret alacak.

İLK ÖDEME KASIM AYINDA İKİ AYLIK OLARAK YAPILACAK

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

BURS/KREDİ MİKTARLARI

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN SON GÜN 15 ARALIK

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.