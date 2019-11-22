KYK bursu yattı mı sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri için önemli gelir kaynakları arasında yer alan KYK burs ve kredi işlemlerini tamamlayan adaylar şimdilerde bursun hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Bu yıl yapılan % 10'luk zamla 500 lira olan KYK burs ve kredi ücreti 550 liraya yükselmişti. Peki KYK bursları ne zaman hesaplara yatacak açıklama geldi mi?

KYK BURSU NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Taahhütname onayı yapan burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar KYK bursunun ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. İlk defa burs alacak olan öğrencilere burs ödemesi dönemin başladığı Ekim ayı itibariyle yapılıyor. Burs ve kredi başvurularının açıklanması ve taahütname onayının ardından Kasım 19'unu bulan sürecin tamamlanmasının ardından öğrenciler ilk iki aylık ücretin peşin ödeneceği belirtildi. KYK bursunun hesaplara yatırılacağı tarihe ilişkin kesin bir açıklama yer almazken Kasım ayı sona ermeden bursların hesaplara yatırılması bekleniyor.

2019 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.