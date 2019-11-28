KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler bursların hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyordu. KYK'dan beklenen haber geldi. KYK ödemeleri başladı. Peki, bugün kimler burslarını alabilecek? İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

İlk defa burs ve kredi alacak öğrenciler bu yıl ilk ödemelerinde Ekim ve Kasım aylarını birlikte alacaklar. 27 Kasım 2019 itibariyle başlayan KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

27 Kasım'da T.C. kimlik numarası son hanesi '0' olanlar burs ve kredilerini alacaklar. 28 Kasım Perşembe T.C. kimlik numarası son hanesi '2' ile bitenler, 29 Kasım Cuma '4' ile bitenler, 30 Kasım Cumartesi '6', 1 Aralık Pazar '8' ile bitenler burs veya kredilerini alacaklar.

KYK BURS/KREDİ MİKTARI NE KADAR? NE KADAR ARTIŞ OLDU?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.