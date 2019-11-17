KYK bursları ne zaman yatar?... KYK burs sonuçları açıklandı

15-21 Ekim arası KYK burs başvurusu yapan öğrenciler günlerdir KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Dün öğrenciler müjdeli haberi aldı. Kredi Yurtlar Kurumu yaptığı duyuru ile KYK burs sonuçlarının açıklandığını ilan etti. Şimdi öğrencilerin cevap aradığı soru ise "KYK bursları ne zaman yatar?" şeklinde...

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları kasım ayının sonunda yatacak. Öğrenciler ekim ve kasım ayı burslarını toplu alacak.

KYK burs ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK burs ücretlerine ilişkin, “Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020'de kredi veya burs 500 liradan, 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.” dedi.