KYK bursu çıkmayan öğrenciler ne yapacak? 15-21 Ekim KYK burs başvuru sonuçları...

2019-2020 Eğiitm yılında üniversiteyi kazanan veya üst sınıf üniversite öğrencileri, devlet tarafından sağlanan maddi yardımdan yararlanmak istiyor. KYK yurt ve KYK burs başvuruları sonrasında öğrenciler, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. KYK yurt sonuçları açıklandıktan sonra, KYK burs başvuru sonuçları için büyük merak başladı. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte üniversite öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Merakla beklenilen KYK burs başvuru sonuçları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

KYK BURSU ÇIKMAYAN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandığında, burs çıkmayan öğrenciler, KYK kredi hizmetinden yararlanabilecek.

KYK KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.