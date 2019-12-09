KYK bursu ne zaman yatıyor? KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman?

KYK burs ve kredisi almaya hak kazanan öğrenciler ilk iki taksitlerini almıştı. Taahhütname onayı için verilen süreyi kaçıranlar için ek süre de sona erdi. 8 Aralıkta sona eren taahhütname onayının ardından öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KYK ne zaman yatıyor?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim, kasım, aralık, ocak ayları dahil olmak üzere ocak ayında dört aylık ödeme yapılacak. KYK ödemeleri öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında yapılır.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Ekim, kasım, aralık ayları için lisans öğrencilerine aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.000 lira, doktora öğrencilerine aylık 1.500 lira; ocak ayı için lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine 1.650 lira olmak üzere ocak ayında dört aylık ödeme yapılacak.