KYK bursu ve KYK kredisi için bunları bilmeniz gerekiyor! KYK burs başvuruları başladı mı?

Kurum yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim kredisi vermektedir.



29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Kurum tarafından katkı kredisi verilmemektedir.

BURS NEDİR ?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvuruları başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.