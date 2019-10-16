KYK bursu ve KYK öğrenim kredisi farkı nedir? Kimler burs alabilir? Hangi öğrenciler KYK kredisi alır?

Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ve üst sınıfların başvurulabildiği KYK burs başvuruları büyük ilgi görüyor. Devletin üniversite öğrencilerine sağladığı burs yardımı, oldukça fayda sağlıyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan aileler, KYK bursundan yararlanarak öğrenim hayatını daha kolay bir şekilde geçiriyor. KYK bursları hakkında merak edilen sorular arasına giren, KYK bursu ve KYK kredisi arasındaki fark nedir? KYK bursu nedir? KYK kredisi nedir? Kimler KYK bursundan yararlanabilir? Hangi öğrenciler KYK öğrenim kredisi alabilir?

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KİMLER KYK KREDİSİ ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.



