Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine tanınan burs ve kredi imkanından faydalanacak olan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. KYK burslarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME GÜNÜ

T.C. KİMLİK NUMARASI SON HANESİ ÖDEME GÜNÜ

0 ile bitenler 27 Kasım

2 ile bitenler 28 Kasım

4 ile bitenler 29 Kasım

6 ile bitenler 30 Kasım

8 ile bitenler 1 Aralık

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.