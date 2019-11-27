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27.11.2019 - 07:30 |

KYK bursu yattı mı? KYK bursları ve kredileri ödeme günü belli oldu

KYK bursu yattı mı? KYK bursu ve kredi ödemelerini bekleyen yüz binlerce öğrenci için müjdeli haber geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, KYK bursları bugün yatacak mı? İşte 2019 KYK burslarının hesaplara yatacağı tarih.

KYK bursu yattı mı? KYK bursları ve kredileri ödeme günü belli oldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine tanınan burs ve kredi imkanından faydalanacak olan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. KYK burslarının hesaplara yatacağı tarihler belli oldu. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunup işlemleri tamamlanan öğrencilerin ilk ödemelerine (Ekim ve Kasım ayları birlikte olmak üzere) 27 Kasım 2019 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başlanacaktır.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME GÜNÜ

T.C. KİMLİK NUMARASI SON HANESİ     ÖDEME GÜNÜ

0 ile bitenler                                                    27 Kasım
2 ile bitenler                                                    28 Kasım
4 ile bitenler                                                    29 Kasım
6 ile bitenler                                                    30 Kasım
8 ile bitenler                                                        1 Aralık

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeli haberi geçtiğimiz günlerde vermişti. 2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans için 1000 lira, doktora öğrencileri için 1500 lira.

Ocak ayından itibaren ise lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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