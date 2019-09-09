KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yedek yurt sonucu sorgulama

KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Konaklama anlamında üniversiteli öğrenciler tarafından ilk tercih olan KYK yurtları için başvuruların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günler içerisinde yurt başvuru sonuçları açıklanmıştı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile herhangi bir yurda yerlşemeyen adaylar yedek yurt başvurularını beklmeye başlamıştı. İlk yedek yurt başvuru sonuçları 5 Eylül tarihinde açıklandı. KYK yedek yurt başvuru sonuçlarının ikincisi ise bugün açıklanıyor.

KYK İKİNCİ YEDEK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

KYK ikinc, yedek yurt başvuru sonuçları bugün açıklanıyor. Daha önce resmi site üzerinden yapılan açıklamada KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçlarının 9 Eylül tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. İkinci yedek yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.

Üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulacak.

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