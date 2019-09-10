KYK ikinci yedek yurt sonuçları açıklandı! Üçüncü yedek yurt sonuç tarihi belli mi?

KYK yedek yurt başvuru sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu resmi sayfası üzerinden dün yapılan açıklama ile KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. İkinci yedek yerleştirmenin ardından herhangi bir devlet yurduna yerleşemeyen adaylar üçüncü yedek yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KYK üçüncü yedek yurt yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK ÜÇÜNCÜ YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ikinci yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulacak.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURTLARA YERLEŞENLERDEN İSTENENLER

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.