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03.10.2019 - 16:28 |

Gözler TBMM'de! KYK kredi borçları silinecek mi? Kanun teklifi sunuldu

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Üniversite'de eğitim gören öğrenciler için her ay ödenen krediler öğrencinin eğitim süresi sona erdikten iki yıl sonra ödenmeye başlanıyor. Bu süre zarfında herhangi bir iş bulamayan adaylar KYK kredi borçlarını erteleyebiliyor. Tam bu noktada kredi borcu olan 5 milyon kişi TBMM'ye sunulan kredi borçları silinecek mi kanun teklifine gözünü dikti. Peki KYK kredi borçları silinecek mi?

Gözler TBMM'de! KYK kredi borçları silinecek mi? Kanun teklifi sunuldu

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversitede eğitim gören öğrencilere her yıl burs ve kredi imkanı tanınıyor. Burs alan öğrenciler aldıkları ücreti geri ödemezken Kredi alan öğrenciler Üniversiteden mezun olduktan sonra iki yıl sonra KYK kredi borcu ile karşı karşıya kalıyor. İşsiz olanlar erteleme imkanı sunulsa da KYK kredi borcu olan binlerce kişi bu borcu geri ödemek istemiyor. KYK kredi borçları konusunda sunulan kanun teklifi meclisin 1 Ekim itibariyle açılması ile yeniden gündem maddesi oldu. Peki KYK kredi borçları silinecek mi?

Posta Gazetesi'nin haberine göre, bu durum ise senelerdir sorulan 'KYK borçları silinecek mi?' sorusunu akıllara getirdi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.

İŞSİZLER ERTELEYEBİLİR

Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.

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