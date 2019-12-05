KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK taahhütname onayını yapamayan öğrenciler için tanınan ek süre devam ediyor. Peki, KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili merak edilen tarihler...

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin en geç 08 Aralık Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden onaylanması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Taahhütname onayı gerçekleştirmeyen öğrenciler, bir sonraki eğitim öğretim yılında (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) burs/kredi için tekrar başvuruda bulunabilecek.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim, kasım, aralık, ocak ayları dahil olmak üzere ocak ayında dört aylık ödeme yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Ekim, kasım, aralık ayları için lisans öğrencilerine aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1.000 lira, doktora öğrencilerine aylık 1.500 lira; ocak ayı için lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine 1.650 lira olmak üzere ocak ayında dört aylık ödeme yapılacak.