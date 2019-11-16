KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? e-Devlet taahhütname onayı

KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK'dan burs ve kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON TARİH NE?

Sonuçlarını öğrenen öğrenciler e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor. Taahhütname onayı için en geç 19 Kasım saat 23.59'a kadar işlemin yapılması lazım. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLER TAAHHÜTNAME ONAYINI NASIL YAPACAK?

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 31 Aralık tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

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