KYK yedek yurt başvuruları başladı mı? Burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından duyurulan KYK yurt başvurıu sonuçlarına göre Kredi Yurtlar Kurumu bünyesinde yer alan herhangi bir kurumda kendine yer bulamayan öğrenciler yedek yurt başvuru tarihlerini merak ediyor. KYK yedek yurt başvurularının yanı sıra merak edilen bir diğer konu başlığı ise KYK burs başvuru tarihleri! Peki KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER 5, 9 VE 12 EYLÜL'DE

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.