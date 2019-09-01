KYK yedek yurt başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından duyurulan KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından şimdilerde KYK yedek yurt başvuru tarihleri ve burs ve kredi başvurularının ne zaman alınacağı adaylar tarafından merak ediliyor. Binlerce öğrenci adayını yakından ilgilendiren KYK yedek yurt başvuru tarihlerinin yanı sıra burs ve kredi başvuru tarihlerini de sizler için derledik.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER 5, 9 VE 12 EYLÜL'DE

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.