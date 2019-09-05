KYK yedek yurt başvuruları başlıyor! KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yedek yurt başvuruları bugün alınmaya başlanacak. Yurtkur resmi sitesi üzerinden KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı tarihte yedek yurt başvurularının alınacağı tarihlerde adaylara duyurulmuştu.Üniversite öğrencileri için konaklama anlamında büyük kolaylık sağlayan KYK yedek yurt başvurularının ilki bugün alınmaya başlanacak. Peki KYK yedek yurt başvuruları nasıl yapılacak?

KYK YEDEK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yedek yurt başvuruları kyk.gov.tr adresi üzerinde yer alan linke tıklayarak e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girildikten sonra yapılabilecek.

İlk yedek yerleştirmeler 5, 9 ve 12 Eylül'de

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Başvurusu ileri bir tarihte alınacak olanlar

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

Kredi/burs başvuruları daha sonra alınacak

Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.