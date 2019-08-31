KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2019-2020 Eğitim yılı için KYK yedek yurt başvuru tarihleri belirlendi. KYK yurdunda kalmak isteyip ilk aşamada yerleşemeyen adaylar, yedek yurt başvurusunda bulunmak istiyor. Peki KYK yedek yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
2019-2020 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak olan öğrenciler, KYK yurdunu araştırmaya devam ediyor. KYK yurt başvurularında yerleşemeyen adaylar, KYK yedek yut başvurusunda bulunacak. İşte merakla araştırılan o tarih...
KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK İLK YEDEK YURT YERLEŞTİRME TARİHİ
İlk yedek yerleştirme 5 Eylül 2019
İKİNCİ YEDEK YERLEŞTİRME TARİHİ
İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül 2019
ÜÇÜNCÜ YEDEJ YERLEŞTİRME TARİHİ
Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül 2019
Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.
KYK BURS BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs başvurularına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. KYK burs başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.