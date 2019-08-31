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31.08.2019 - 18:16

KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2019-2020 Eğitim yılı için KYK yedek yurt başvuru tarihleri belirlendi. KYK yurdunda kalmak isteyip ilk aşamada yerleşemeyen adaylar, yedek yurt başvurusunda bulunmak istiyor. Peki KYK yedek yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

2019-2020 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak olan öğrenciler, KYK yurdunu araştırmaya devam ediyor. KYK yurt başvurularında yerleşemeyen adaylar, KYK yedek yut başvurusunda bulunacak. İşte merakla araştırılan o tarih...

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK İLK YEDEK YURT YERLEŞTİRME TARİHİ

İlk yedek yerleştirme 5 Eylül 2019

İKİNCİ YEDEK YERLEŞTİRME TARİHİ

İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül 2019

ÜÇÜNCÜ YEDEJ YERLEŞTİRME TARİHİ

Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül 2019

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KYK BURS BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs başvurularına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. KYK burs başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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