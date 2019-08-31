KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları başladı mı?

2019-2020 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak olan öğrenciler, KYK yurdunu araştırmaya devam ediyor. KYK yurt başvurularında yerleşemeyen adaylar, KYK yedek yut başvurusunda bulunacak. İşte merakla araştırılan o tarih...

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK İLK YEDEK YURT YERLEŞTİRME TARİHİ

İlk yedek yerleştirme 5 Eylül 2019

İKİNCİ YEDEK YERLEŞTİRME TARİHİ

İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül 2019

ÜÇÜNCÜ YEDEJ YERLEŞTİRME TARİHİ

Üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül 2019

Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KYK BURS BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs başvurularına ilişkin henüz bir duyuru yapılmadı. KYK burs başvuru işlemleri başladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.