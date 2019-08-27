KYK yurt başvuruları sona erdi! KYK burs başvuruları ne zaman alınacak?

KYK yurt başvuruları sona erdi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren KYK yurt başvuruları bilindiği üzere 19 Ağustos tarihinde başladı. 26 Ağustos saat 23:59 itibariyle sona eren başvuruların ardından adaylar KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Bulundukları şehirlerden farklı şehirlere eğitim almak için göç edecek olan yüz binlerce öğrenci konaklama denilince akla ilk gelen kurum olan Kredi Yurtlar Kurumuna başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvurularının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgi http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden duyurulacak açıklamasında bulunuldu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Ekim ayının son haftası veya Kasım ayının ilk haftası içerisinde alınmaya başlanması bekleniyor.