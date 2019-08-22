KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son başvuru günü ne zaman? KYK e-Devlet başvuru ekranı

KYK yurt başvuruları alınmaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri tarafından konaklama anlamında ilk tercih olan KYK yurt başvuruları 19 Ağustos tarihinde başladı. KYK başvuru işlemlerinin 26 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden alınacağı duyuruldu. Peki KYK yurt başvurusu için adaylarda aranan şartlar nelerdir?

Üniversiteli gençlerin ilk tercihi olan ve ailelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği KYK yurtları için başvurular başladı.

2019-2020 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler, yurt başvurusunda bulunabilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular 26 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler, başvuru süresinin sonuna kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Ara sınıf öğrencileri de başvurabiliyor

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran 2019 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 19-26 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.

Daha sonra alınacak başvuru türleri

2019-2020 öğretim dönemi için 30 Haziran 2019 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları ileri bir tarihte alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

Öğrenim bilgileri mutlaka kontrol edilmeli

Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Kurumsal İletişim Merkezi 7/24 öğrencilerin yanında

Öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için 7/24 hizmet veren KYK KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), başvuru süresince de öğrencilerin hizmetinde olacak.

Öğrenciler, 444 1961 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgi http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.